Москва, 28 января, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Средний уровень числа безработных в России за 2020 год составил 4 млн 321 тысячу человек, что на 24,7% выше показателя за предыдущий год. Такие предварительные данные приводятся в опубликованном 28 января докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Число безработных в декабре, согласно данным ведомства, составило 4 млн 433 тысячи человек, что на 4% меньше, чем месяцем ранее, но на 27,6% больше, чем в декабре прошлого года.

При этом, по информации Роструда,в органах службы занятости населения в последний месяц 2020 года были зарегистрированы в качестве безработных2,8 млн человек, из них 1,3 млн человек получали пособия по безработице.

Общая доля безработных в России к концу 2020 году составила 5,9% от общего числа граждан трудоспособного возраста, сообщили в Росстате.