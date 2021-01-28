Москва, 28 января, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 18 по 25 января выросла на 13 копеек и достигла 46,35 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин

Дизельное топливо за этот же период подорожало на пять копеек — до 48,94 рубля.

По состоянию на 25 января средняя цена литра бензина марки Аи-92 составила 43,70 рубля, марки Аи-95 — 47,45 рубля, марки Аи-98 — 54,11 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 64 центрах субъектов Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Кызыле — на 4,3%, Благовещенске — на 2%, Ханты-Мансийске — на 1,6%. Снижение цен отмечено в Ярославле — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге бензин за неделю подорожал на 0,4% и на 0,1%.