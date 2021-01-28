Ижевск, 28 января, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Удмуртии по итогам проверок, проведенных в рамках контроля реализации национальных проектов, возбуждено шесть уголовных дел в 2020 году. Об этом заявил прокурор республики Артем Николаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

В ходе проверок нарушения были выявлены при выполнении программ девяти нацпроектов.

«Неполное освоение бюджетных средств во многом обусловлено нарушением сроков выполнения контрактов подрядными организациями, некачественным проведением работ», — цитирует главу надзорного ведомства«Интерфакс-Поволжье». Николаев добавил, что прокурорам удалось добиться более эффективного расходования бюджетных средств.

При этом он отметил, что опыт надзорной практики свидетельствует о возможности хищений, а система Росфинмониторинга расценивает контракты, заключенные при реализации нацпроектов, как высокорисковые.

По мнению главного прокурора Удмуртии, необходимо синхронизировать действия правоохранителей и других уполномоченных органов для обеспечения законности закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года прокуроры Удмуртии выявили более 59 тыс. нарушений. В соответствие с требованиями законодательства приведено 15 детских садов, приняты меры по созданию 417 дополнительных дошкольных мест. Погашена задолженность по заработной плате на 111 млн рублей, по муниципальным контрактам предпринимателям выплатили долги почти на 90 млн рублей.

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