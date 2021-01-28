Тюмень, 28 января, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Тюмени прокуратура потребовала приостановить деятельность ещё трёх пансионатов для пожилых людей до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Портрет старика в красном (фрагмент). 1650

Установлено, что в пансионате для престарелых по ул. Таёжной, где услуги оказывала индивидуальный предприниматель, а также в зданиях, принадлежащих ООО «Стимул» и ООО «Добрые руки» по ул. Березняковской, грубо нарушались правила пожарной безопасности.

К примеру, в здании, относящемся к ООО «Добрые руки», запасные эвакуационные выходы на втором и третьем этажах закрыты на ключ, отсутствует декларация пожарной безопасности, коридоры не обеспечены системой дымоудаления, ширина запасных эвакуационных выходов меньше нормы.

Прокуратура округа направила в Центральный и Калининский районные суды требования приостановить деятельность вышеуказанных пансионатов для пожилых.

Напомним, тотальные проверки домов престарелых начались в Тюменской области после гибели при пожаре 9 января 2021 года семи пожилых инвалидов в нелегальном частном пансионате в посёлке Боровском. Уже закрыты до устранения противопожарных требований пансионат «Новая жизнь» и подпольный дом престарелых в частном двухэтажном жилом доме по улице Широтной в Тюмени.