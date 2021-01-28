Москва, 28 января, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Встреча в Москве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и вице-премьера Правительства национального согласия Ливии Ахмеда Майтыга состоится завтра, 29 января, сообщила 28 января журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров

Захарова «29 января в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с заместителем председателя Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтыгом».

Напомним, находящееся в Триполи Правительство национального согласия Ливии возглавляет Фаиз Сарадж. Другим полюсом ливийской псевдогосударственности является Торбук, где находится палата представителей Ливии, поддерживаемая Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром.