Москва, 28 января, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Члены комитета бундестага (Германия) по экономике и энергетике заверили российских парламентариев в необходимости строительства «Северного потока — 2». Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») по итогам встречи парламентариев с членами комитета бундестага (Германия) по экономике и энергетике.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток»

«Есть предложение избранного президента США приостановить реализацию проекта и обсудить с Германией целесообразность строительства «СП-2». Общая позиция всех: «Северный поток — 2» должен быть построен, он нужен Германии и Европе», — сказал Завальный.

По его словам, немецкие парламентарии заверили, «что комитет будет оказывать сопротивление попыткам американской стороны по остановке реализации проекта».

«До конца мая проект должен быть достроен, все возможности для этого есть», — сказал Завальный.

В Белом доме обозначили позицию президента США Джо Байдена по проекту газопровода «Северный поток—2». Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, по мнению президента, проект является «плохой сделкой для Европы».