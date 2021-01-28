Архангельск, 28 января, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Институт стратегического развития Арктики создадут в Северном (Арктическом) федеральном университете. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

М. Иванов. rus-arc.ru Белый медведь около построек, о. Гукера, ЗФИ

Новая структура будет представлять собой международный научный и экспертно-аналитический центр, который будет специализироваться на прикладных исследованиях и обучении управленческих команд.

Ожидается, что деятельность института будет востребована региональными и федеральными органами власти, а также экспертным и академическим сообществом.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые САФУ собираются реализовать проект по созданию биоразлагаемых стаканчиков из водорослей для посадки деревьев.