Екатеринбург, 28 января, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) разрешено принимать международные рейсы из Армении и Белоруссии. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург

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Граждане государств — членов Евразийского экономического союза теперь смогут прибыть на территорию РФ из указанных стран с 1 февраля по 1 марта 2021 года.

В пресс-службе аэропорта уточнили журналистам, что все службы «Кольцово» готовы к обслуживанию международных рейсов. Уже известно, что один из свердловских авиаперевозчиков намерен возобновить полёты в Армению и обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 января Россия возобновила на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.