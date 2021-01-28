Москва, 28 января, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Меры, которые в настоящее время предпринимают власти РФ, позволят сгладить кратковременные колебания цен на молоко и молочную продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал высказывание главы Минсельхоза РФ о необходимости избежать необоснованных скачков цен на молоко.

Иван Шилов ИА REGNUM Молочная продукция

«Главной угрозой роста цен на молоко является удорожание кормов, — сказал Терновский. — Меры, которые предпринимает правительство в последние месяцы, — введение экспортных пошлин на зерно, увеличение пошлин на сою и рапс — способны сгладить кратковременные колебания цен и стабилизировать внутренний рынок. Риском является возможное снижение производства этих продуктов в будущие годы, поскольку рынок становится более неопределенным. Фактором роста цен также может стать требование обязательной маркировки молочной продукции — затраты на оборудование в какой-то мере перейдут в цены».

Снизить это влияние, по словам Терновского, поможет инструмент льготного кредитования на покупку такого оборудования, который сейчас разрабатывается Минсельхозом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов призвал Минсельхоз РФ объяснить, с кого данное ведомство собирается спрашивать за необоснованный рост цен на молоко.