Санкт-Петербург, 28 января, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Петербурге задержан 39-летний мужчина, по версии следствия, применивший насилие к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной массовой акции сторонников Алексея Навального на Невском проспекте 23 января 2021 года. Идут поиски соучастников нападения на силовиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу

Как сообщили 28 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, во время проведения акции у дома 28 по Невскому проспекту неизвестные на тот момент лица применили насилие к правоохранителям, находившимся при исполнении должностных обязанностей.

Органами СКР по Санкт-Петербургу в связи с этим преступлением было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношения представителя власти»).

В ходе оперативно-разыскных действий сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России установили личность одного из предполагаемых злоумышленников, им оказался житель Петербурга.

«По месту проживания указанного гражданина проводятся следственно-оперативные мероприятия. После проведения необходимых процессуальных действий он будет доставлен в следственные органы. Устанавливаются иные лица, причастные к данному преступлению», — отметили в пресс-службе Главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее сегодня СКР сообщил о серии обысков в Петербурге и Ленобласти по делу о нападении на силовиков на Невском проспекте днем 23 января во время попытки прорыва оцепления участниками незаконной массовой акции.

Кроме того, ранее по решению суда заключен под стражу уроженец Архангельской области, который ударом в лицо сбил с ног сотрудника ДПС на Сенатской площади в тот же день, а также ударил его коллегу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти