Боровск, Калужская область, 28 января, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша выразил соболезнование высокопреосвященству владыке Клименту, клиру калужской митрополии и православным верующим в связи с кончиной наместника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря иеромонаха Пафнутия (Архипова). Об этом 28 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Eparhia-kaluga.ru Наместник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря иеромонах Пафнутий (Архипов).

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память новопреставленному иеромонаху Пафнутию», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM Пафнутий (Архипов), в миру Павел Иосифович Архипов, родился 17 июля 1942 года. 28 марта 2009 года он был рукоположен в сан иеромонаха в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги. В апреле 2016 года иеромонах Пафнутий стал наместником в Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьевом монастыре.