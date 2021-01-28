В Калуге начала работу Молодежная палата третьего созыва при Городской думе
Калуга, 28 января, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Сегодня, 28 января, состоялось первое заседание третьего созыва Молодёжной палаты при Городской думе Калуги. С началом работы молодых парламентариев поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов, депутаты Городской думы, начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко и начальник управления молодёжной политики министерства образования и науки Калужской области Михаил Артамонов.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, за активное участие в социально-значимых мероприятиях и вклад в развитие молодёжной политики члены второго созыва палаты были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами. Конкурсный отбор кандидатов проходил в два тура. Члены конкурсной комиссии оценили представленные на конкурс проекты кандидатов, их аргументированные выступления, опыт общественной деятельности и профессиональные достижения.
Молодые парламентарии принесли присягу, поклявшись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, прилагать все силы и знания для развития потенциала калужской молодёжи, формировать гражданскую позицию и правовую культуру в молодёжной среде.
Юрий Моисеев пожелал членам третьего созыва Молодёжной палаты благополучия и успехов в работе на благо Калуги и калужан.