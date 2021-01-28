Калуга, 28 января, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Сегодня, 28 января, состоялось первое заседание третьего созыва Молодёжной палаты при Городской думе Калуги. С началом работы молодых парламентариев поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов, депутаты Городской думы, начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко и начальник управления молодёжной политики министерства образования и науки Калужской области Михаил Артамонов.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге начала работу Молодежная палата третьего созыва при Городской думе

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, за активное участие в социально-значимых мероприятиях и вклад в развитие молодёжной политики члены второго созыва палаты были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами. Конкурсный отбор кандидатов проходил в два тура. Члены конкурсной комиссии оценили представленные на конкурс проекты кандидатов, их аргументированные выступления, опыт общественной деятельности и профессиональные достижения.

«Как в прошлый, так и в нынешний созыв Молодёжной палаты вошли лучшие представители калужской молодёжи, целеустремлённые, заинтересованные в развитии нашего города, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Представленные кандидатами проекты затрагивали актуальные вопросы: волонтёрство, социальная поддержка пожилых людей и инвалидов, пропаганда спорта и здорового образа жизни, сохранение исторического облика Калуги. Члены палаты являются примером того, что в нашем городе есть все возможности для успешной самореализации».

Молодые парламентарии принесли присягу, поклявшись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, прилагать все силы и знания для развития потенциала калужской молодёжи, формировать гражданскую позицию и правовую культуру в молодёжной среде.

«Замечательно, что в состав Молодёжной палаты вошли молодые люди с высокими деловыми качествами, активно участвующие в общественно-политической жизни нашего города. На следующих выборах многие из них смогут попробовать свои силы в качестве кандидатов в депутаты Городской думы», — отметил Александр Иванов.

Юрий Моисеев пожелал членам третьего созыва Молодёжной палаты благополучия и успехов в работе на благо Калуги и калужан.