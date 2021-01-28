Ярославль, 28 января, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Назначение исполняющим обязанности секретаря политсовета ярославского отделения «Единой России» Ольги Хитровой стало результатом компромисса. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM ярославский социолог Евгений Голубев.

Duma.yar.ru Ольга Хитрова

До конца декабря этот пост занимал председатель областной думы Алексей Константинов, погибший в ДТП. Сейчас посты спикера думы и отделения «Единой России» будут разделены.

«Назначение и ожидаемое, и неожиданное. Велись внутренние дискуссии, кто будет председателем облдумы. Николай Александрычев (и.о. председателя Яроблдумы в настоящий момент — ИА REGNUM) не прошел по здоровью, хотя должен был по всем остальным показателям, а Боровицкий, который имеет опыт управления думой, явно не хотел идти на партийную работу. В итоге родился компромисс. Когда с думой затягивать было уже нельзя, стали искать руководителя регионального отделения. Возникли две кандидатуры — Антон Капралов (заместитель председателя Ярославской областной думы — ИА REGNUM) и Ольга Хитрова, остановились на Хитровой, так как Капралова, скорее всего, выдвинут в Госдуму. Пока непонятно, это будет партийный список или одномандатный округ (по мне лучше ставить на одномандатный округ 195). Назначение Хитровой — некий компромисс. Не думаю, что кто-то выиграл, кто-то проиграл, но в том, что назначен ярославский человек (смеется), в этом есть позитивный сигнал, что всё-таки кадры местные тоже могут где-то пригодиться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Голубев.

Региональное отделение партии впервые возглавила молодая женщина. Эксперт полагает, что это не помешает ей управлять единороссами, среди которых много опытных политиков и крупных бизнесменов.

«Думаю, это идея Белого дома (администрация региона — ИА REGNUM), в том смысле, что Хитрова — лояльный человек, в отличие от крупных ярославских мужиков-предпринимателей, которые всегда немного себе на уме. Если Хитрова немного и не справится, никто этого не заметит, потому что реально всем будет управлять Белый дом», — сказал Евгений Голубев.

Эксперт полагает, что на выбор кандидата в руководители партии повлияла приближающаяся избирательная кампания в Госдуму России. Кампания для «Единой России» ожидается сложной и конкурентной. При этом Голубев не считает должность «расстрельной» даже в такой непростой ситуации.

«Один из резонов назначения Хитровой — молодое, свежее лицо для телевизионной картинки, которое будет бодро рассказывать об успехах партии. Назначение в последний момент, с учетом всех форс-мажорных обстоятельств (я имею в виду Константинова) дает ей некую защитную грамоту, которая в случае неудачного выступления по партийным спискам не ведет к удалению с этого поста. Кроме того, Хитрова на хорошем счету у господина Турчука, это тоже нельзя сбрасывать со счетов», — говорит Голубев.

По мнению Евгения Голубева, у Ольги Хитровой не возникнет никаких проблем с избранием на этот пост на конференции регионального отделения. Однопартийцы относятся к ней хорошо.