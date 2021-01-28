Ростов-на-Дону, 28 января, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Управление ЗАГС по Ростовской области опубликовал данные о рождаемости и смертности на Дону по итогам 2020 года, согласно которым регион оказался в демографической яме.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Согласно таблице о государственной регистрации актов гражданского состояния в Ростовской области за 2010−2020 года, за последние десять лет рождаемость в Ростовской области упала до минимума. В 2020 года жителям Дона выдано 36 тыс. 867 свидетельство о рождении ребёнка. Наибольший показатель был лишь в 2014 году, когда родился 52 тыс. 251 малыш.

Смертность в прошлом году обновила десятилетний максимум — выдано 64 тыс. 277 актов о смерти. Наименьший показатель установлен в 2019 году, когда был выдан 56 тыс. 21 документ.

Вместе с тем в 2020 году семейные узами были связаны 20 тыс. 935 пар. Это также наименьший показатель за последнее десятилетие.