Лондон, 28 января, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Военные США захватили в Ливии и вывезли на американскую авиабазу Рамштайн в Германии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, сообщает 28 января британская газета The Times со ссылкой на неназванные источники.

UMKH77R ЗРПК «Панцирь-С1»

По утверждению The Times, полностью исправный ЗРПК был вывезен с Ближнего Востока транспортным самолетом C-17A Globemaster III ВВС США.

По словам источников газеты, военные США провели операцию по захвату этого зенитного комплекса из опасения, что ЗРПК может попасть в руки теневых торговцев оружием и затем перепродан террористам.

Справка: российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» в экспортном варианте поставлялись в ОАЭ, откуда и были переданы Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

По мнению ряда экспертов, захваченный американцами зенитный комплекс может быть использован для отработки различных приемов борьбы с вооружением «вероятного противника».