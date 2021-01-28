Москва, 28 января, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Нефтяной рынок сегодня, 28 января, ведёт себя неоднозначно: утром открылся в слабом минусе, но ближе к середине дня смог выйти в слабый плюс, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтерубль

«В результате ко второй половине дня цена Brent выросла на 0,3%, до $55,72 за баррель, а цена WTI подросла — на 0,21%, до $52,66 за баррель.

По-видимому, нефтяной рынок всё-таки запоздало отреагировал на вышедшие данные минэнерго США о резком снижении коммерческих запасов нефти на 9,91 млн баррелей, хотя изначально рынок ждал роста на 430 тыс. баррелей.

Спрос на нефть постепенно восстанавливается, что может быть драйвером продолжения роста. Тем не менее цена Brent консолидировалась в коридоре $55−57 за баррель, и без более значимых сигналов к росту, чем еженедельные данные по товарным запасам, нефть продолжит колебаться в этом узком коридоре.

До конца дня цена Brent может остаться в диапазоне в $55−56 за баррель. В целом январь не стал депрессивным месяцем для нефти», — считает эксперт.

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