Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 января, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Депутаты Переславль-Залесской городской думы выбрали главой городского округа Ирину Строкинову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Переславля Ирина Строкинова

Как ранее сообщало ИА REGNUM должность главы администрации Переславля вакантна с конца ноября 2020 года, когда в отставку подал Валерий Астраханцев. В конкурсе на должность главы приняли участие два кандидата — Ирина Строкинова и Павел Семенов. Депутаты провели тайное голосование, все 20 депутатов городской думы поддержали кандидатуру Ирины Строкиновой.

Новая глава городского округа родилась в Переславле-Залесском, училась и работала в родном городе. Закончила профессиональное училище по специальности «электромеханик по ремонту и обслуживанию ЭВМ», Переславский кинофотохимический колледж по специальности «бухгалтерский учет и аудит», высшее экономическое образование получила в ходе заочного обучения в Российском университете кооперации в Москве.

Администрация Переславля Тайное голосование

Ирина Строкинова работала в институте программных систем Российской академии наук, далее перешла на госслужбу, поступив в переславское отделение управления Федерального казначейства по Ярославской области, став в итоге заместителем руководителя. Была директором МУП «Управляющая компания», с 1 июля 2010 года возглавила МАУ «Центр развития», с января 2016 года возглавила Контрольно-счетную палату Переславля-Залесского. С 1 сентября 2020 года трудилась заместителем главы администрации Переславского городского округа — начальника управления финансов.