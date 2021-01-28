Кострома, 28 января, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В городе Мантурово Костромской области автоинспектора поймали на инсценировке дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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Как считает следствие, в мае 2020 года инспектор ДПС оформил несуществующее ДТП с участием двух автомобилей — иномарки и ВАЗа, якобы произошедшее на 280 километре федеральной трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Оформить документы, которые помогли водителю иномарки получить страховые выплаты в размере 400 тысяч рублей, его попросили коллеги. За свои услуги инспектор получил взятку в размере 5 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) завершено и направлено в суд. Максимальная санкция данных статей — лишение свободы на срок до 2 лет. В настоящее время мужчина уволен из правоохранительных органов, уголовное дело в отношении его коллег и автовладельца расследуется.