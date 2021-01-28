Новосибирск, 28 января, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области учреждён знак отличия «Почетный работник агропромышленного комплекса Новосибирской области». Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

Новая награда будет присваиваться новосибирцам, которые внесли особый вклад в развитие агропромышленного комплекса. Получить её смогут граждане, занятые в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рыболовства и рыбоводства, отраслевой науки и образования, социального развития села, а также государственные гражданские и муниципальные служащие, работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы (муниципальной службы), осуществляющие деятельность в отрасли агропромышленного комплекса.

Одно из основных требований — наличие стажа работы (службы) в отрасли АПК не менее 15 лет.