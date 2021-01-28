Санкт-Петербург, 28 января, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу в СИЗО начальника федеральной ведомственной поликлиники №1, обслуживающей сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и других силовых структур. Александра Михайлова и его заместителя по диспансерной работе Дмитрия Дорофеева обвиняют в получении крупной взятки за выдачу фальшивых справок об инвалидности. Об этом 28 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Https://мсч.78.мвд.рф Суд арестовал на два месяца начальника поликлиники – врача Поликлиники №1 МВД Александра Михайлова по обвинению в получении крупной взятки.

Органами предварительного следствия установлено, что Михайлов и Дорофеев и трое гражданских лиц не позднее 1 января 2020 года создали организованную группу. «Помощники» врачей должны были находить увольняющихся или уволенных из правоохранительных органов на территории Петербурга и Ленобласти, и желающих оформить инвалидность, чтобы получить единовременные страховые выплаты, а также дополнительное социальное содержание.

Как удалось установить следствию, своим «клиентам» они предлагали за 200 тыс. рублей оказать содействие в оформлении инвалидности 3-й степени с последующим получением соответствующих выплат. Благодаря чему как минимум трое бывших сотрудников правоохранительных органов смогли получить страховые выплаты от страховой компании «СОГАЗ» на сумму чуть более 688,1 тыс. рублей.

26 января Михайлов и Дорофеев были задержаны в порядке ст.91 УПК РФ, затем им было предъявлено обвинение.

«Михайлов, Дорофеев и их защитники возражали, просили избрать более мягкую меру пресечения, в частности в виде домашнего ареста. Срок меры — 25 марта», — уточнили в ОПС.

В отношении шестерых фигурантов уголовного дела из числа сотрудников поликлиники и их сообщников, а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ. По предварительным оценкам, подозреваемые причастны как минимум к 100 фактам противоправной деятельности.