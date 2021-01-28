Вашингтон, 28 января, 2021, 15:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 152,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Сотрудники Национальной гвардии США берут анализ на коронавирус

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 152 748 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 25 599 637.

Также сообщается, что за это же время в США 3943 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 429 214.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 152,7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.