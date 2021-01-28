Киев, 28 января, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин констатирует нарастающее непонимание со стороны европейцев упорных попыток большей части украинской делегации в ПАСЕ уклониться от дискуссий с российскими парламентариями.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Волошин отмечает, что нарочитое желание решать внутриполитические задачи — то есть демонстрировать «бескомпромиссную борьбу со всем русским, что в случае «Слуги народа», вообще, довольно странно — на уважаемой международной площадке вызывает очевидные «усталость и раздражение».

Также депутат Рады подчеркивает, что европейцы в принципе не живут в примитивных категориях «зрада» — «перемога», а ПАСЕ для того и задумывалась, чтобы стороны могли спорить и вести диалог, невзирая на напряжение между их странами.

«Ещё труднее понять, почему Зеленский упорно добивается общения с Путиным в Нормандском формате, а его соратники из парламента не готовы к тому же с российскими депутатами», — резюмировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 января полномочия делегации Российской Федерации в ПАСЕ подтверждены в полном объеме. Таким образом, все поправки Украины и стран Прибалтики с требованиями не ратифицировать мандат российской делегации были провалены подавляющим большинством голосов.