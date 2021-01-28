Ярославль, 28 января, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов намерен принять участие в праймериз партии «Единая Россия» по определению кандидатов на выборы депутатов Государственной думы РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Артур Ефремов

Предварительное голосование по определению кандидатов в депутаты «Единая Россия» проведет весной 2021 года. При этом председатель муниципалитета Ярославля и секретарь политсовета городского отделения «Единой России» хоть и будет участвовать в праймериз, но потом не видит себя кандидатом в депутаты.

«Я до ближайшего времени не планировал участвовать даже в праймериз. В больших выборах вообще мыслей не было, потому что считал, что надо отрабатывать там, где работаешь. Это было и в «Опоре России», и в Общественной палате. Не перескакивать через 10 ступенек. Но буквально недавно решил, что в праймериз поучаствую. Чтобы в тонусе быть. Это всегда интересно. Это мини-выборы с возможностью пообщаться с людьми и позицию свою высказать. И есть что высказать, с учетом трёх с половиной лет работы депутатом. Уже накопилось определенное видение», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Сами выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.