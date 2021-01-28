Москва, 28 января, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Тема объема денежных средств, выведенных российскими физическими и юридическими лицами в зарубежные юрисдикции очень безграничная и требует важного переосмысления, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитал

«На фоне геоэкономического кризиса между Россией и Западом нужно было еще лет 5−6 назад предпринять более эффективные меры по возвращению выведенного капитала из страны, смягчив условия возврата тотальной амнистией капитала.

По оценкам ведущих мировых СМИ, на сегодняшний день из России выведено около $1,1 трлн, эти колоссальные средства работают во благо многих враждебно настроенных к России стран западного мира.

«Болтающиеся» российские активы в западных и офшорных юрисдикциях и далее будут попадать под санкции ЕС и США. Экономическая война против России будет набрать обороты.

Поэтому тем же толстосумам нужно хорошо подумать: остаться без денег во благо западных стран или поскорее перевести их в Россию.

Здесь решает, конечно, каждый за себя. У простого народа лишившиеся больших средств соотечественники сочувствия не вызывают», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объем активов российских физических и юридических лиц, замороженных в ЕС в связи с санкциями, введенными в 2014 году, составляет порядка €5 млн, из которых €1,83 млн — активы в Германии.

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