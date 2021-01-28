Вашингтон, 28 января, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В сети появились снимки нового большого трёхрядного кроссовера Ford Equator. Снимки распространил портал Autohome.

Autohome Ford Equator

Новинка получила массивную решетку радиатора, узкую головную оптику и горизонтальные задние фонари. Покупатели смогут выбрать версии модели в 5-, 6 — или 7-местном исполнениях.

По габаритам новый кроссовер сопоставим с моделью Toyota Highlander. Длина Equator равна 4905 мм, а колёсная база составляет 2865 мм.

В движение модель приводится турбированным мотором рабочим объёмом два литра производительностью 224 л. с. С силовым агрегатом в паре функционирует восьмискоростная автоматическая трансмиссия.

На российском авторынке Ford Equator появится весной нынешнего года.

Ранее британская компания MS-RT представила свой вариант пикапа Ford Ranger, созданный на основе заводской топовой комплектации Wildtrak. Главным новшеством у автомобиля является оригинальный обвес. Также модель выделяется 20-дюймовыми колёсными дисками OZ Racing.

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