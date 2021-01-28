Санкт-Петербург, 28 января, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Жителей Ленинградской области предупредили о надвигающемся на регион сильном снегопаде и гололеде в пятницу, 29 января. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Ленобласти ожидается облачная и снежная погода. В течение дня будет дуть восточный, северо-восточный ветер с порывами 4−9 м/с. Температура воздуха ночью опустится −1…−6 градусов, днем 0…-5 градусов.

«29 января в отдельных районах Ленинградской области ожидается сильный снег, на дорогах сложная обстановка, — говорится в сообщении. — 29−31 января на территории Ленинградской области на дорогах ожидается гололедица».