Санкт-Петербург, 28 января, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по итогам 2020 года произошло значительное снижение количества самых распространенных корыстных преступлений — краж и угонов автотранспорта с целью хищения. Также стало меньше совершаться грабежей, разбоев и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщает «Петербургский дневник», на коллегии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти было заявлено, что количество хищений транспортных средств сократилось на 41%, квартирных краж — на 30,5%, грабежей — на 10%, разбоев — на 17,5%.

В то же время выросло количество преступлений в сфере IT-технологий. В Главке МВД это объясняют тем, что «ни одно такое преступление не остается без возбуждения уголовного дела».

Напомним, власти Санкт-Петербурга в 2021 году выделят 5,5 млрд рублей на государственную программу по обеспечению правопорядка и безопасности в городе.