Москва, 28 января, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинение уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву, который был задержан после драки с сотрудниками ОМОН на незаконной акции в Москве 23 января, сообщает ТАСС.

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«Молодой человек 2000 года рождения задержан, допрашивается в качестве обвиняемого, также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений», — сказала журналистам представитель главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Иванова не сообщила фамилию задержанного, но, как уточнил источник издания, речь идёт об уроженце Чечни Джумаеве.

Как сообщало ИА REGNUM, участника незаконной акции в Москве Сайд-Мухаммада Джумаева обнаружили в лесном массиве в Палкинском районе Псковской области. Уроженец Чечни, отметившийся потасовкой с сотрудниками Росгвардии, направлялся в сторону границы с Латвией. При себе у него были два компаса и карта.

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