Южно-Сахалинск, 29 января, 2021, 02:27 — ИА Регнум. В декабре 2018 года министр экономразвития Сахалинской области подписал акт приемки комплекса, аттракционы которого нельзя было использовать «без угрозы жизни и здоровью». Фирма получила более 3 млрд рублей и на следующий год была ликвидирована, а на министра заведено уголовное дело. Подробности выясняла корреспондент ИА REGNUMАнастасия Степанова.

Иван Шилов ИА REGNUM «Аква Сити»

Министр, представляя интересы заказчика по госконтракту на покупку многофункционального центра со встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения «Аква Сити» у коммерческой компании, в декабре 2018 года подписал акт приёмки центра. Проблема была в том, что, по заключению экспертов, на момент передачи водного комплекса в собственность региона техническое состояние аттракционов и оборудования не соответствовало нормативным требованиям и представляло угрозу для жизни и здоровья.

С 2017 года министерством экономического развития региона руководит Алексей Успенский. А «Аква Сити» начали строить в 2014-м, когда минэкономразвития подписало контракт на приобретение водноспортивного физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» у ООО «Городская управляющая компания». Итоговая стоимость сделки составила 3,219 млрд рублей. Из подписанного Успенским в 2018 году акта приёма-передачи следует, что объект передан «в надлежащем техническом состоянии» и «пригоден к дальнейшей эксплуатации по назначению».

А вот ООО «Городская управляющая компания» на момент подписания крупного контракта было всего два года, оно даже не было застройщиком как таковым и по основному виду деятельности работало в управлении эксплуатацией жилого фонда. И в 2019-м вовсе прекратило своё существование путём реорганизации в форме присоединения к ООО «Бриллиант». И это еще не всё.

Читайте материал Анастасии Степановой «Скандал на Дальнем Востоке: министерский аттракцион невиданной щедрости?».