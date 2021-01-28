Йошкар-Ола, 28 января, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе также был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 152 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января в регионе выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 44 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 533 случаев.

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