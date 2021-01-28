Саранск, 28 января, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Женщина 1940 года рождения поступила в Республиканскую клиническую больницу им. С.В.Каткова с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. В числе сопутствующих патологий — сахарный диабет 2 типа, а также ишемическая болезнь сердца.

В той же клинике умерла женщина 1951 года рождения, которой был поставлен аналогичный диагноз в тяжелой форме, в качестве осложнения указана двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания — сахарный диабет 2 типа, хронический панкреатит.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 133 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января в регионе выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 79 новых носителей SARS-CoV-2, что стало самым низким показателем прироста заразившихся с ноября. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 814 случаев.

Читайте также: В Мордовии выявили ещё 78 носителей коронавируса