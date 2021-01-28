Нижний Новгород, 28 января, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 28 января исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 134 984 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В среднем за неделю охват тестированием составил 239,3 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 9232 нижегородца. Накануне было проведено 4597 исследований на SARS-CoV-2.

На неделе с 11 по 18 января в среднем проводилось около 10−11 тыс. исследований в сутки. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2077 человек.

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