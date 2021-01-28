Ижевск, 28 января, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 28 января провели 813 105 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2627 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1756 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 332 человек.