Санкт-Петербург, 28 января, 2021, 14:10 — ИА Регнум. С 28 января 2021 года в Санкт-Петербурге постановлением правительства региона запрещен проезд грузового транспорта, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 8 тонн и использующего топливо ниже экологического класса «Евро-3», сообщили в городском комитете по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток на Октябрьской набережной Петербурга

Петербург стал первым регионом в России, где введены столь жесткие требования к экологическим параметрам грузового транспорта. Впрочем, эти требования соответствует целям национального проекта «Экология».

На специально организованной встрече грузоперевозчикам подробно разъяснили порядок действия вступивших в силу изменений. Они начнут действовать с временным лагом.

В частности, пропуска, ранее полученные грузоперевозчиками для проезда в административных границах Петербурга, продолжают действовать до срока их окончания, независимо от экологического класса транспорта. После их окончания грузовики, не подходящие под новые параметры, не будут допускаться в город.

Как отмечают в Смольном, «шум большегрузов мешает горожанам, выхлопы значительно загрязняют воздух», теперь ситуация должна постепенно измениться