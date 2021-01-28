Ижевск, 28 января, 2021, 13:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Умерла женщина в возрасте 58 лет. Течение заболевания у погибшей сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 332 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 28 января, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 487 человек, из которых пятеро умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января в республике выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 174 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 278 случаев.

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