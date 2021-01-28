Архангельск, 29 января, 2021, 01:12 — ИА Регнум. Хорошо, что миллиардер Алишер Усманов считает, что маркировка товаров для фермеров не смертельна. Плохо, что фермеры думают иначе: и даже всё уже подсчитали. Как «светлая идея» прошлого правительства РФ о введении во многих отраслях тотальной маркировки товаров (оператор которой — усмановский «Честный знак») добьет фермерские хозяйства, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Станулевич.

Владимир Будейкин Архангельский фермер Владимир Будейкин держит 40 дойных коз, в планах на 2021 год было увеличение поголовья до 100 коз.

Без штрих-кода молочку у производителя изымут, а самому назначат штраф. Молочные гиганты справятся, а вот еле сводящие концы с концами фермеры уверены, что такое «улучшение» пролоббировали те самые гиганты, чтобы выдавить с рынка фермеров, которые держат 10% рынка. Архангельский фермер Владимир Будейкин подсчитал, что маркировка для хозяйства, в котором у него 40 дойных коз, обойдется по предварительным расчетам в 300 тысяч разово, плюс придется ежемесячно тратить около 55−60 тысяч. С кредитом, который еще не всякий потянет, ежемесячная нагрузка на фермера будет 70−80 тысяч. Даже если его хозяйство будет давать 100 литров молока в сутки, литр придется сделать дороже рублей на 30. Зато с каждой проданной единицы товара надо будет «перевести в Москву на «Честный знак», агрегатору этой столь необходимой и нужной процедуры…».

И это — еще самая бюджетная версия. Неудивительно, что некоторые фермеры уже готовятся отправить поголовье под нож.

Читайте подробности в статье Владимира Станулевича «Готов ли инициатор маркировки молока лично забить 500 коров?».