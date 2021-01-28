Уфа, 28 января, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Программа «Земский учитель» будет продолжена в текущем году в Башкирии. Об этом 28 января сообщил глава региона Радий Хабиров в ходе обращения с Посланием госсобранию республики.

Константин Трутовский. Приезд учительницы

По его словам, руководство республики поддерживает молодых учителей и выделяет гранты тем учителям, которые трудятся в сельской местности.

«В рамках программы «Земский учитель» они также получают компенсационную выплату в размере миллиона рублей. В 2021 году мы продолжим эту практику», сообщил Хабиров.

Он также отметил, что несмотря на известные трудности в 2020 году в Башкирии увеличилось количество стобалльников в ходе сдачи ЕГЭ: так, в 2019 году в республике было 111 стобальников, а в прошлом году — 127.

Хабиров отметил, что с таких учеников нужно брать пример, поскольку они подтверждают, что для упорных и умных нет никаких преград для движения вперёд.