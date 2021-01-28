Тамбов, 28 января, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе скончались 262 человека.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 397 пациентов, в том числе 43 человека — за последние сутки.