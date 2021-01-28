Москва, 28 января, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Интернет-платформы и социальные сети не должны распространять призывы к участию в незаконных акциях, за это могут применяться адекватные ответные меры. Об этом 28 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«В целом как государство, конечно, мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промотирования таких акций», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что все «за» и «против», «естественно, будут взвешены, и в случае необходимости будут применяться меры, которые предусмотрены законом».

«Какие-то чрезмерные нарушения действующих законов, конечно, требуют адекватной реакции, в случае если они будут иметь место», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предупредила российские и зарубежные соцсети о недопустимости призывов пользователей к участию в незаконных акциях.

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