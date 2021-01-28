Москва, 28 января, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В 2020 году в Москве было выявлено 7,5 тыс. правонарушений, совершенных водителями нелегальных такси. Об этом 28 января сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка документов у таксиста в Москве

В сообщении указывается, что у нелегальных таксистов может не быть лицензии на эту деятельность. Кроме того, зачастую они работают без технических и медицинских осмотров. Порой у водителей отсутствовали даже водительские права.

«По статистике нелегальные таксисты чаще попадают в ДТП и могут представлять угрозу пассажирам — в пути может произойти что угодно, ведь ответственность за такую поездку никто не несёт», — отмечено в сообщении.