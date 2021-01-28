Париж, 28 января, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Правительство Франции рассматривает вариант продления школьных и университетских каникул, чтобы не вводить очередной, третий, карантин на территории страны. Об этом в ходе пресс-конференции 28 января сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

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"Мы думаем над продлением ученических каникул… правительство рассматривает все варианты, мы ничего не исключаем», — заявил Атталь.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января прокуратура Парижа завела дело об организации вечеринки в полицейском участке пригорода столицы Обервиль«в нарушение правил обеспечения социальной дистанции».