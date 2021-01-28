Москва, 28 января, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Российские банки вполне адаптировались к экономической неопределенности, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса, и поэтому можно предположить, что «набегов» населения за наличностью не ожидается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян. Так он прокомментировал ситуацию с ростом в России объема наличных денег в обращении.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Снятие наличных

«Этот объем зависит от ряда факторов, среди которых состояние экономики, политика Центрального банка по налично-денежному обращению, развитие безналичных форм расчетов, предпочтения потребителей в использовании тех или иных форм расчетов, — сказал Джагитян. — Из этих факторов состояние экономики играет решающую роль: изменение объема наличных денег незамедлительно следует за экономическим трендом — в периоды роста ВВП объем наличности растет, в периоды спада и кризисов — снижается. Вместе с тем в периоды нестабильности увеличение наличной денежной массы объясняется не столько стремлением населения запастись впрок, как это разъясняет зампред ЦБ РФ Алексеев, сколько усиливающимися опасениями по поводу возможного банкротства банков, в которых население хранит свои временно свободные средства».

Как пояснил Джагитян, в периоды кризисов такие набеги на банки (существует даже официальный термин bank run) совершаются регулярно, однако их интенсивность в разных странах зависит от законодательно установленной минимальной суммы застрахованного вклада.

«Понятно, что чем выше эта сумма, тем спокойнее население переживает кризис. С учетом того, что российские банки вполне адаптировались к экономической неопределенности, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса, можно предположить, что набегов на российские банки при прочих равных условиях не ожидается», — отметил экономист.

В целом, по его словам, объем наличных денег в обращении не оказывает заметного влияния на ключевые параметры развития, роста и устойчивости российской финансовой сферы, включая банковский сектор.

«Тем не менее увеличение доли безналичной формы расчетов способствует снижению издержек банковского сектора как в части обслуживания налично-денежного оборота, так и в связи с тем, что безналичные расчеты осуществляются в среднем на 15−20% быстрее расчетов наличными деньгами», — подытожил Джагитян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что жители РФ стремятся обезопасить свои сбережения и поэтому переводят их в наличность.