Санкт-Петербург, 29 января, 2021, 10:00 — ИА Регнум. На правах рекламы

«Стоматологии Комфорта» «Стоматология Комфорта» в Санкт-Петербурге — удобно, качественно, надёжно

Сеть стоматологий работает уже более 30 лет и оказывает услуги любой сложности на высшем уровне. Стоит ли доверить Стоматологии Комфорта здоровье и красоту зубов и дёсен? И в чём их преимущества?

Комфорт пациента на первом месте

Хорошая стоматология всегда в первую очередь заботится о своих пациентах, идёт им навстречу, вызывает доверие и уважение. «Стоматология Комфорта» разработала для своих пациентов удобную систему поддержки:

Беспроцентная рассрочка. Для лиц, воспользовавшихся услугами имплантации, протезирование и лечения брекет-системами, клиника предоставляет рассрочку до 12 месяцев под 0%.

Скидка 7% подписчикам социальных сетей. Присоединяйтесь к сообществами стоматологии ВКонтакте и Instagram и получайте скидку на услуги хирурга и терапевта.

Удвоенная гарантия. Врачи клиники уверены в качестве своей работы, поэтому увеличивают срок гарантии с 12 до 24 месяцев.

Лечение по ДМС. Клиника сотрудничает с шестью страховыми компаниями, которые указаны на сайте. Если вы приобрели соответствующий полис добровольного медицинского страхования, воспользуйтесь шансом лечиться выгодно!

Каждая из пяти стоматологий в Санкт-Петербурге регулярно проводит акции, ознакомиться с которыми можно на сайте клиники в соответствующем разделе.

«Стоматологии Комфорта» «Стоматология Комфорта» в Санкт-Петербурге — удобно, качественно, надёжно

Сложное лечение — их конёк

Одной из наиболее востребованных услуг стоматологии является имплантация зубов, в том числе по методу «All-on-4». Врачи клиники практикуют более 24 вариантов операции и справляются даже с самыми сложными случаями: полная адентия, атрофия костной ткани, патологии зубов и дёсен.

Специалисты «Стоматологии Комфорта» закупают оборудование и материалы напрямую у производителя, в результате чего стоимость услуг остаётся доступной, к тому же не приходится сомневаться в качестве продукции.

«Стоматологии Комфорта» «Стоматология Комфорта» в Санкт-Петербурге — удобно, качественно, надёжно

Сильная и опытная команда

Штат клиники включает только лучших стоматологов в Санкт-Петербурге. Средний опыт работы врачей составляет 20 лет. Каждый из них имеет за плечами множество сертификатов, дипломов, наград и при этом не перестаёт совершенствоваться. Вы можете самостоятельно увидеть результаты работ специалистов на сайте клиники в разделе «Портфолио». Здесь опубликовано более 80 кейсов с описанием лечения и фотографиями «до» и «после».

О положительных впечатлениях пациентов о клинике «Стоматология Комфорта» можно узнать из независимых рейтингов: Лайк Доктор, 32top.ru, Стоматология. су, ПроДокторов. Чтобы окончательно убедиться в уровне профессионализма врачей, приходите на первичный приём. До 31 января действует акция на бесплатную консультацию терапевта и хирурга.

Контакты клиники

Телефон: +7 (812) 407-22-11

Сайт: https://stomcomforta.ru/

Электронная почта: doctor@stomcomforta.ru

Адреса:

ул. Гороховая, 25 (м. «Сенная площадь»);

ул. Зины Портновой, 54 (м. «Ленинский проспект»);

ул. Сикейроса, 11, корп. 1 (м. «Озерки»);

ул. Дыбенко, 27, корп. 1 (м. «Улица Дыбенко»);

пр. Авиаконструкторов, 4, корп. 1 (м. «Комендантский проспект»).

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.