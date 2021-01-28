Москва, 28 января, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Статус вакцины «Спутник V» в качестве безопасной является подтверждённым специалистами. Об этом на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 и онкологические заболевания» заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ, кандидат биологических наук Дарья Егорова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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"Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины», — сказала Егорова.

Ранее стало известно, что в России от COVID-19 вакцинировались более двух миллионов граждан.