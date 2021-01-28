Москва, 28 января, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Состоялась церемония прощания с бывшим заместителем председателя правительства России, бывшим заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Приходько.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

Торжественная церемония прощания состоялась 28 января в Москве в траурном зале Центральной клинической больницы. Проститься пришли бывшие коллеги и близкие, в их числе бывший президент России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Похороны пройдут сегодня, 28 января, на Троекуровском кладбище. Сергей Приходько скончался в Москве на 65-м году жизни.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько.