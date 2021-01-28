Чебоксары, 28 января, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Чувашии в городе Новочебоксарске после повышения оплаты проезда на автобусных маршрутах может вырасти стоимость билета в троллейбусах. На муниципальном троллейбусном предприятии считают, что действующий тариф не покрывает расходов и выступают за увеличение тарифа. Об этом сообщается на сайте городского собрания депутатов Новочебоксарска по итогам выездного заседания.

Cap.ru На троллейбусном предприятии в Новочебоксарске

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Парламентарии побывали на новочебоксарском муниципальном унитарном предприятии троллейбусного транспорта. Директор предприятия Эдуард Петров отметил значительный спад пассажиропотока из-за пандемии коронавируса, при этом цифры в части объёма перевозок в сообщении не называются. В то же время в прошлом году предприятие получило 20 млн рублей из бюджета Новочебоксарска и 14,8 млн рублей кредита в рамках программы, утвержденной постановлением федерального правительства для поддержки пострадавших от пандемии отраслей. В сообщении заявляется, что это позволило «избежать финансового краха».

В ходе заседания было отмечено, что действующий тариф на проезд в троллейбусе (18 и 20 рублей при безналичной и наличной оплате) «недостаточен, чтобы покрыть все расходы, ведутся расчёты по обоснованию необходимости повышения тарифов».

Напомним, с января 2021 года в Новочебоксарске на 1 рубль подорожал проезд в маршрутке и составил 24 рубля при оплате в салоне транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2021 года в Чебоксарах в автобусах и маршрутках стоимость билета выросла на 2 рубля, составив 23 и 27 рублей соответственно при наличной и безналичной оплате. В троллейбусе проезд по транспортной карте подорожал с 20 до 22 рублей, при оплате наличными — с 22 до 26 рублей.

Одним из инициаторов роста платы за проезд выступило МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», сославшись на снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса. Тогда власти Чебоксар заявили, что экономически обоснованный тариф составляет 28—30 рублей.