Страсбург, Франция, 28 января, 2021, 12:43 — ИА Регнум. ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия делегации Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Adrian Grycuk Зал заседаний ПАСЕ

«На сегодня этот зал — самая большая площадка для диалога, диалога на равных, взаимоуважительного. Ни на какие ультиматумы, санкции наша делегация не согласится. И если будет принято решение об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, мы будем вынуждены покинуть площадку для диалога, как это было в 2014 году. Правда, после этого у целого ряда делегаций возникнут проблемы: кого обвинять, станет гораздо меньше интересных дискуссий в этом зале, даже не знаю, чем они займутся. Нападки со стороны Украины, Грузии — нам понятно и объяснимо, правительства этих стран в свое время применили силу… и навсегда потеряли территории, о которых они сожалели в своих выступлениях», — сказал глава российской делегации в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Представитель украинской президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева инициировала запрос об ограничении полномочий делегации РФ в ПАСЕ, который поддержали 38 участников заседания из разных стран. При этом 61 парламентарий выступил против.

В российской делегации такой поворот назвали предсказуемым и отметили, что решение принято меньшинством голосов.

Накануне мониторинговый комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, в которой рекомендовал подтвердить полномочия российских парламентариев в ассамблее.