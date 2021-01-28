Архангельск, 28 января, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Более восьми тысяч жителей Архангельской области находятся на лечении с ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Василий Поленов. Больная. 1886

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«По всей Архангельской области зарегистрирован 8 101 случай острой респираторно-вирусной инфекции, в том числе 5 376 — среди детей. Число госпитализированных с ОРВИ не превышает среднемноголетний уровень, характерный для данного периода года», — отметили в ведомстве.

В областном центре зарегистрирован 2 541 случай ОРВИ, в том числе 1 589 — среди детей, 11 из них госпитализированы. Показатель заболеваемости, как отметили в министерстве, ниже эпидемического порога на 1,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 27 января на лечении с COVID-19 в Архангельской области находятся 3586 человек.