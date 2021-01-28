Адамовка, Оренбургская область, 28 января, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Адамовском районе Оренбургской области суд вынес постановление в отношении местного жителя, который во время заболевания коронавирусной инфекцией нарушил режим изоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Адамовского райсуда.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мусор

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По данным судебной инстанции, оренбуржец признан виновным в нарушении законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Согласно постановлению санитарного врача, мужчина, у которого был диагностирован COVID-19, должен был соблюдать домашний режим. Однако гражданин нарушил запрет и вышел на улицу, чтобы вынести мусор.

Суд назначил жителю региона штраф в размере 15 тыс. рублей — нижний предел наказания. При этом были учтены смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих причин.