Красногорск, 28 января, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Из всех возможных вариантов вакцинации от коронавирусной инфекции жители Подмосковья охотнее всего прививаются в мобильных пунктах при торговых центрах. Об этом 28 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

По его словам, в регионе происходит снижение заболеваемости COVID-19. Однако окончательно ликвидировать угрозу распространения коронавирусной инфекции способна только вакцинация. Поэтому в Подмосковье привиться может любой гражданин России, независимо от места регистрации.

«Каждый день мы видим заметное снижение по госпитализации. Люди выздоравливают, на ИВЛ (аппараты искусственной вентиляции легких — прим. ИА REGNUM) находится меньше 200 человек. Но все понимаем, что это коварная, до конца не понятная инфекция. Поэтому мы проводим вакцинацию. Наибольшей популярностью у нас пользуется вакцинация в торговых центрах», — сказал Воробьев.